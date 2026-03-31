Сумоїст Аонішікі назвав футбольний клуб, за який вболіває
Данило Аонішікі Явгусишин
Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин зізнався, що підтримує футбольний клуб Манчестер Юнайтед.
Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi News.
Щоправда, питання стосувалося саме про вибір клуб з АПЛ, а не загалом.
"Звичайно, мені подобається Кріштіану Роналду, але мені також дуже подобався Руні".
Він розповів, що займався футболом разом із сумо та боротьбою, коли був дитиною в Україні, і з посмішкою сказав: "Я добре робив результативні передачі".
Ще наприкінці лютого Данило в коментарі японським ЗМІ казав, що в футболі більше цінує тих, хто вміє віддати хорошу передачу.
Нагадаємо, українець отримав у подарунок футболку з автографом від лідера Брайтона.