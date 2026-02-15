Тонна рису: сумоїсту Аонішікі вручили додаткові подарунки за перемогу на Hatsu Basho

Українець Данило Аонішікі Явгусишин отримав додаткові подарунки від компанії "JA Fukushima Goren" за успіх у січневому Hatsu Basho.

Про це пише Minyu-net.com.

Спеціальні представники компанії відвідали Аджигава-Бея (школа, де займається українець – прим.), щоб особисто вручити йому сільськогосподарську продукцію.

Подарунки складалися з однієї тонни оригінального сорту рису "Ten no Tsubu", 40 кілограмів сушених хурм та асортименту овочів місцевого виробництва.

Голова правління Кійосі Хара та голова компанії "JA Fukushima" Mirai Хачіро Міцума вручили репліки рисових тюків та інші предмети, привітавши його з перемогою.

"JA Fukushima Goren" вручає нагороду губернатора та додаткові призи переможцю турніру, щоб донести до країни інформацію про поточний стан відновлення землетрусу та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1", а також про безпеку та привабливість сільськогосподарських та тваринницьких продуктів префектури Фукусіма.

Нагадаємо, вчора Данило відвідав відкриття ресторану української кухні "DOMIVKA Ukrainian Soul Tokyo".