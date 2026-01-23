Українська правда
Українець Аонішікі вп'яте за кар'єру здолав йокозуну: результати дня Hatsu Basho

Руслан Травкін — 23 січня 2026, 13:00
Данило Аонішікі Явгусишин
Сьогодні, 23 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився тринадцятий день турніру Hatsu Basho.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин (11-2) зійшовся на дохйо з монголом Хошорю (8-5). 21-річний українець вийшов із сутички переможцем.

Для нього це вже п'ятий тріумф над 26-річним Сугаррагчаагійн Бямбасуреном (справжнє ім'я монгола – прим.). Хошорю не перемагав вінничанина в офіційних боях, але на початку січня виграв 7 із 10 товариських сутичок.

Обидва сумоїсти старалися виграти з перших секунд, але все переросло у зміну ролей. Перемога дісталася Данилу завдяки кидку уватенаге.

Сергій Шіші Соколовський (10-3) програв Кірішімі (10-3). Монгол та японець Атаміфуджі (11-3) тепер є головними переслідувачами Данила, відстаючи на 1 перемогу.

Йокозуна Оносато (9-4) здолав ще одного озекі Котозакуру (8-5).

Турнірна таблиця Hatsu Basho після 13 днів:

Саме проти Оносато завтра, 24 січня, буде боротися Данило. Щоправда, з японцем в українця не все так райдужно. Оносато виграв усі 3 попередні бої.

Суперником Шіші буде Йошинофуджі (6-7). Цей японець не дуже успішно виступає, але перемагав на турнірі Хошорю та Оносато. Йошинофуджі також має рахункок 3-1 над Явгусишиним.

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 11-4), то між ними проводитимуться додаткові матчі плейоф.

З 1958 року сезон сумо в Японії складається з 6 гранд-турнірів:

  • Hatsu Basho (січень, Токіо)
  • Haru Basho (березень, Осака)
  • Hatsu Basho (травень, Токіо)
  • Nagoya Basho (липень, Нагоя)
  • Aki Basho (вересень, Токіо)
  • Kyushu Basho (листопад, Фукуока)

Минулого року Данило виграв Kyushu Basho. Зазначимо, що серед європейців січневий Hatsu Basho вигравали лише грузин Точіношин (2018) та естонець Баруто (2012). У 1993-му році переможцем став гаваєць Акебоно

