Українець Аонішікі вп'яте за кар'єру здолав йокозуну: результати дня Hatsu Basho
Сьогодні, 23 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився тринадцятий день турніру Hatsu Basho.
Українець Данило Аонішікі Явгусишин (11-2) зійшовся на дохйо з монголом Хошорю (8-5). 21-річний українець вийшов із сутички переможцем.
Для нього це вже п'ятий тріумф над 26-річним Сугаррагчаагійн Бямбасуреном (справжнє ім'я монгола – прим.). Хошорю не перемагав вінничанина в офіційних боях, але на початку січня виграв 7 із 10 товариських сутичок.
Обидва сумоїсти старалися виграти з перших секунд, але все переросло у зміну ролей. Перемога дісталася Данилу завдяки кидку уватенаге.
Сергій Шіші Соколовський (10-3) програв Кірішімі (10-3). Монгол та японець Атаміфуджі (11-3) тепер є головними переслідувачами Данила, відстаючи на 1 перемогу.
Йокозуна Оносато (9-4) здолав ще одного озекі Котозакуру (8-5).
Турнірна таблиця Hatsu Basho після 13 днів:
Саме проти Оносато завтра, 24 січня, буде боротися Данило. Щоправда, з японцем в українця не все так райдужно. Оносато виграв усі 3 попередні бої.
Суперником Шіші буде Йошинофуджі (6-7). Цей японець не дуже успішно виступає, але перемагав на турнірі Хошорю та Оносато. Йошинофуджі також має рахункок 3-1 над Явгусишиним.
Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 11-4), то між ними проводитимуться додаткові матчі плейоф.
З 1958 року сезон сумо в Японії складається з 6 гранд-турнірів:
- Hatsu Basho (січень, Токіо)
- Haru Basho (березень, Осака)
- Hatsu Basho (травень, Токіо)
- Nagoya Basho (липень, Нагоя)
- Aki Basho (вересень, Токіо)
- Kyushu Basho (листопад, Фукуока)
Минулого року Данило виграв Kyushu Basho. Зазначимо, що серед європейців січневий Hatsu Basho вигравали лише грузин Точіношин (2018) та естонець Баруто (2012). У 1993-му році переможцем став гаваєць Акебоно.