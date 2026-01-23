Українець Аонішікі вп'яте за кар'єру здолав йокозуну: результати дня Hatsu Basho

Сьогодні, 23 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився тринадцятий день турніру Hatsu Basho.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин (11-2) зійшовся на дохйо з монголом Хошорю (8-5). 21-річний українець вийшов із сутички переможцем.

Для нього це вже п'ятий тріумф над 26-річним Сугаррагчаагійн Бямбасуреном (справжнє ім'я монгола – прим.). Хошорю не перемагав вінничанина в офіційних боях, але на початку січня виграв 7 із 10 товариських сутичок.

Обидва сумоїсти старалися виграти з перших секунд, але все переросло у зміну ролей. Перемога дісталася Данилу завдяки кидку уватенаге.

Сергій Шіші Соколовський (10-3) програв Кірішімі (10-3). Монгол та японець Атаміфуджі (11-3) тепер є головними переслідувачами Данила, відстаючи на 1 перемогу.

Йокозуна Оносато (9-4) здолав ще одного озекі Котозакуру (8-5).

Турнірна таблиця Hatsu Basho після 13 днів:

Саме проти Оносато завтра, 24 січня, буде боротися Данило. Щоправда, з японцем в українця не все так райдужно. Оносато виграв усі 3 попередні бої.

Суперником Шіші буде Йошинофуджі (6-7). Цей японець не дуже успішно виступає, але перемагав на турнірі Хошорю та Оносато. Йошинофуджі також має рахункок 3-1 над Явгусишиним.

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Протягом 15 днів усі борці проведуть по 15 сутичок. Якщо у лідерів буде однаковий показник (12-3, 11-4), то між ними проводитимуться додаткові матчі плейоф.

З 1958 року сезон сумо в Японії складається з 6 гранд-турнірів:

Hatsu Basho (січень, Токіо)

Haru Basho (березень, Осака)

Hatsu Basho (травень, Токіо)

Nagoya Basho (липень, Нагоя)

Aki Basho (вересень, Токіо)

Kyushu Basho (листопад, Фукуока)

Минулого року Данило виграв Kyushu Basho. Зазначимо, що серед європейців січневий Hatsu Basho вигравали лише грузин Точіношин (2018) та естонець Баруто (2012). У 1993-му році переможцем став гаваєць Акебоно.