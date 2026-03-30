Сумоїст Аонішікі отримав футболку та автограф від лідера клубу АПЛ
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став гостем заходу в місті Мацубара, префектура Осака. Захід відбувся в межах показу Кубку Англії в містах Японії.
Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi News.
Українець отримав у подарунок футболку лідера Брайтона та збірної Японії Каору Мітоми. Він також подивився коротке відеозвернення від футболіста.
"Я вболіваю за твій успіх. Давай зробимо все можливе".
Данило був вдячний за такий подарунок. Він похвалив Мітому.
"Останнім часом я не можу зосередитися на боротьбі сумо, але дивовижно бачити, як японці досягають успіху в Прем'єр-лізі".
Також українець додав: "Я хочу показати сильного Аонішікі на наступному турнірі".
Мітома цього сезону АПЛ забив 2 голи і віддав 1 передачу за 20 матчів. Портал Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.
Явгусишин слабко провів Haru Basho, завершивши турнір із результатом 7-8. Через слабкий виступ Явгусишин отримує кадобан (попередження). Якщо на наступному турнірі він покаже маке-коші (7-8 та гірше), то втратить ранг озекі.
Наступний турнір під назвою Natsu Basho відбудеться в Токіо з 10 по 24 травня.
