Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин став гостем заходу в місті Мацубара, префектура Осака. Захід відбувся в межах показу Кубку Англії в містах Японії.

Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi News.

Українець отримав у подарунок футболку лідера Брайтона та збірної Японії Каору Мітоми. Він також подивився коротке відеозвернення від футболіста.

" Я вболіваю за твій успіх. Давай зробимо все можливе".

Данило був вдячний за такий подарунок. Він похвалив Мітому.

" Останнім часом я не можу зосередитися на боротьбі сумо, але дивовижно бачити, як японці досягають успіху в Прем'єр-лізі".

Також українець додав: "Я хочу показати сильного Аонішікі на наступному турнірі".

Мітома цього сезону АПЛ забив 2 голи і віддав 1 передачу за 20 матчів. Портал Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.

Явгусишин слабко провів Haru Basho, завершивши турнір із результатом 7-8. Через слабкий виступ Явгусишин отримує кадобан (попередження). Якщо на наступному турнірі він покаже маке-коші (7-8 та гірше), то втратить ранг озекі.

Наступний турнір під назвою Natsu Basho відбудеться в Токіо з 10 по 24 травня.

