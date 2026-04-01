Сумоїст Аонішікі на невдалому для себе Haru Basho виступав із переломом
Данило Аонішікі Явгусишин
Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин знявся з виставкового турніру в місті Кобе через перелом мізинця на лівій нозі.
Про це пише Daily.co.jp.
Турнір відбувся 31 березня на арені "G-Lion Arena Kobe".
Директор туру Такадагава (колишній секіваке Акеношіма) пояснив: "Він травмований. Він повернувся до Токіо сьогодні".
Данило завершив турнір Haru Basho з результатом 7-8, що стало його першим маке-коші (негативний показник перемог-поразок) за кар'єру.
Протягом усього турніру він демонстрував ознаки дискомфорту в лівій стопі, і, за даними джерел, існує ймовірність перелому мізинця лівої ноги.
