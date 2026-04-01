Сумоїст Аонішікі на невдалому для себе Haru Basho виступав із переломом

Руслан Травкін — 1 квітня 2026, 02:51
Данило Аонішікі Явгусишин
sportspress.jp

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин знявся з виставкового турніру в місті Кобе через перелом мізинця на лівій нозі.

Про це пише Daily.co.jp.

Турнір відбувся 31 березня на арені "G-Lion Arena Kobe".

Директор туру Такадагава (колишній секіваке Акеношіма) пояснив: "Він травмований. Він повернувся до Токіо сьогодні".

Данило завершив турнір Haru Basho з результатом 7-8, що стало його першим маке-коші (негативний показник перемог-поразок) за кар'єру.

Протягом усього турніру він демонстрував ознаки дискомфорту в лівій стопі, і, за даними джерел, існує ймовірність перелому мізинця лівої ноги.

Нагадаємо, раніше Аонішікі назвав футбольний клуб з Англії, за який вболіває. 

Читайте також :
Український сумоїст: Мій брат воює. Хочу стати йокозуною, щоб віддячити йому і родині
Сумо

Данило Аонішікі Явгусишин

Український сумоїст: Мій брат воює. Хочу стати йокозуною, щоб віддячити йому і родині
Сумоїст Аонішікі назвав футбольний клуб, за який вболіває
Сумоїст Аонішікі отримав футболку та автограф від лідера клубу АПЛ
Експерт із сумо: Суперники вивчили стиль Аонішікі
Колишній озекі Мусояма: Суперники добре вивчили Аонішікі

