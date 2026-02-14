Українська правда
Сумоїст Аонішікі відвідав відкриття українського ресторану в Токіо

Руслан Травкін — 14 лютого 2026, 17:50
Сумоїст Аонішікі відвідав відкриття українського ресторану в Токіо
Instagram

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин відвідав відкриття ресторану української кухні "DOMIVKA Ukrainian Soul Tokyo" в столиці Японії, Токіо.

Про це пише Sponichi.co.jp.

Відкриття відбулося сьогодні, 14 лютого. У закладі буде представлена традиційна українська їжа.

Спортсмен радий, що тепер зможе частіше споживати популярні на батьківщині страви.

"Було дуже смачно. Я радий бути тут, тому я хотів би поїсти української їжі та набрати ще 10 кілограмів", – сказав він.

Ресторан знаходиться в кілометрі від Аджігава-Бея. Саме в цій стайні (школі) займається українець.

"Ми хочемо створити атмосферу, в якій українці відчують себе як вдома. Мова йде не тільки про їжу, але й про створення місця, де серце може відпочити", – сказав директор Хіроші Машімо.
x.com/UKRinJPN

Данило став тріумфатором останніх двох гранд-турнірів із сумо.

Наступний турнір пройде з 8 по 23 березня в Осаці. У разі перемоги Аонішікі може стати йокозуною. За всю історію цей ранг отримували лише 75 сумоїстів.

Зазначимо, що жоден європеєць не ставав йокозуною. Естонець Баруто, який досягав рангу озекі, нещодавно похвалив Явгусишина

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Сумо

