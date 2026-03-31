Український сумоїст: Мій брат воює. Хочу стати йокозуною, щоб віддячити йому і родині

18-річний українець Єгор Чугун, який буде навчатися в університеті інформаційних технологій міста Дадзайфу, префектура Фукуока, розповів, що хоче досягти успіху в сумо, щоб віддячити сім'ї.

"Мій брат, який на 18 років старший за мене, досі воює на полі бою. Двоє моїх старших колег із клубу сумо, який я відвідував у дитинстві, загинули в бою. Через нестачу електроенергії моя сім'я отримує електроенергію лише три години на день. (ймовірно, інтерв'ю записувалося під час Кубку Хакухо наприкінці лютого – прим.) Хоча немає жодних ознак світлого майбутнього, моя сім'я підтримує мою мрію. Найкращий спосіб віддячити їм – це сумо. Я прагну стати йокозуною".

Єгор переїхав до Японії у жовтні 2023-го за підтримки батьків. Він каже: "Чесно кажучи, я б хотів ще трохи побути з ними".

Він вступив до школи Нагасакі-Цюрьо, яку йому порекомендували. З квітня він почне навчання в університеті.

Про життя в Нагасакі він каже:

"Атмосфера тут схожа на ту, де я народився і виріс, а люди, яких я зустрів, – всі хороші. Це стало моєю другою батьківщиною".

Під час фестивалю "Нагасакі-кунчі" в місті Нагасакі йому доручили роль "юміторі" (лучника), яку зазвичай виконують борці сумо, і він мав змогу поспілкуватися з місцевими жителями. Відвідавши Музей атомної бомби та вивчивши історію атомного бомбардування на уроках у школі, він ще раз переконався: "Війни не можна вести".

Повернувшись на літні канікули додому, він помітив, що деякі аспекти Нагасакі 81-річної давнини нагадують його рідне місто Південноукраїнськ, Миколаївська область.

Минулого літа Єгор, зріст якого 188 см при вазі 170 кг, став рушійною силою, яка привела сумо-клуб його школи до участі в Національних змаганнях серед середніх шкіл вперше за 42 роки. Він посів 5-те місце.

Наприкінці листопада минулого року він зустрівся з Аонішікі і отримав кілька порад. Єгор і Данило познайомилися 5 років тому, коли представляли збірну України на міжнародних змаганнях.

Ймовірно, після першого курсу чи кількох років навчання в університеті Чугун зможе отримати запрошення від однієї зі стаєнь сумо.

Професійну кар'єру йому доведеться розпочинати із шостого дивізіону. Данило Аонішікі Явгусишин піднявся до макуучі за 8 турнірів, що є рекордним показником.