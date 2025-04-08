Українці пробилися до 1/8 та 1/4 фіналу чемпіонату Європи в Данії

Українські спортсмени з різним рівнем успішності взяли участь у матчах чемпіонату Європи 2025 року з бадмінтону, який проходить в данському Хорсенсі.

Сьогодні, 8 квітня, першими на майданчик у міксті вийшли В'ячеслав Яковлев та Поліна Ткач. У напруженій боротьбі вони здобули перемогу з рахунком 2:1 та пройшли до 1/8 фіналу турніру. Там українці зустрінуться з господарями Євро-2025 данцями. Ця гра відбудеться завтра, 9 квітня.

Пізніше відбувся ще один матч за участі змішаної команди України. На жаль, Олексій Тітов та Євгенія Кантемир зазнали поразки 0:2 від фаворитів протистояння Каллума Хемміга та Естель Ван Лювен з Англії, в результаті чого вони залишили змагання.

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Ще одна українка виступила в командному жіночому розряді. Це Марія Столяренко в тандемі з нідерландкою Кірстен Де Віт у двох сетах обіграла суперниць з Болгарії.

Варто зазначити, що Столяренко та Де Віт пройшли одразу до 1/4 фіналу через відмову дуету з Шотландії, якому присудили технічну поразку. У чвертьфіналі українка та нідерландка зіграють з переможцем протистоянні Швейцарії та Данії.

Раніше збірна України з важкої атлетики оприлюднила склад команди, яка виступить на чемпіонаті Європи 2025 року.