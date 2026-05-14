Українець Шіші вперше за кар'єру здолав перспективного японця: результати 5 дня Natsu Basho

У Токіо на легендарній арені "Рьогоку Кокугікан" продовжується гранд-турнір із сумо Natsu Basho.

Українець Сергій Шіші Соколовський зійшовся на дохйо з 22-річним Хакунофуджі.

Японець проводить свій дев'ятий турнір у макуучі (найвищий дивізіон). За цей час він здобув нагороди за бойовий дух та техніку.

Також він має чотири кінбоші (перемога над йокозуною, коли сумоїст у ранзі магеашира). До сьогодні Хакунофуджі та Шіші боролися 5 разів – кожного разу тріумфував опонент.

Нарешті смак перемоги відчув і Сергій. Українець відразу схопив суперника, той намагався вирватися, але завдяки своїм габаритам Шіші таки зумів повалити того на пісок.

Зазначимо, що Данило Аонікі Явгусишин, йокозуна Оносато та йокозуна Хошорю пропускають Natsu Basho через травми.

Читайте також : Відео Турнір Natsu Basho: чому не виступає українець Аонішікі та йокозуни

Монгол Кірішіма виграв уже 5 сутичку поспіль. Цього разу під його натиском не встояв Хірадоумі. Результат 5-0 має й сумоторі Котоейхо.

Досить яскравою вийшла битва Атаміфуджі (його Данило здолав у фіналі січневого башо) і Фуджінокави. Перший має вагу понад 190 кг, другий трохи більше 120 кг.

Фуджінокава намагався діяти швидко та активно, але габаритніший Атаміфуджі охопив його руками та поступово виштовхав за межі кола.

Турнірна таблиця Natsu Basho після 5 днів

Наступним суперником Шіші буде колишній озекі Асанояма. Наразі вони двічі боролися за кар'єру – обидва рази переможцем ставав японець.