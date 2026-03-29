Експерт із сумо: Суперники вивчили стиль Аонішикі

Досвідчений японський журналіст Куніхіро Сугіяма, який висвітлював Haru Basho 2026, поділився своїми думками від турніру. Дав оцінку він і виступу Данила Аонішікі Явгусишина. Українець вперше за кар'єру показав негативне співідношення перемог-поразок (7-8).

Слова 95-річного Сугіями передає AERA DIGITAL.

"Це стало для нього великим випробуванням. Інші борці добре вивчили його улюблену техніку. У багатьох поєдинках він майже не міг зачепити лівим хватом.

Він зовсім не зміг показати свій стиль боротьби. Стиль сумо, характерний для Аонішікі, проявився лише в поєдинку 14-го дня, коли він переміг Кірішіму. Його потужний ривок, під час якого він міцно тримався за маваші, був бездоганним, але на цьому турнірі, особливо в другій половині, він виглядав знесиленим.

Мабуть, він на власному досвіді переконався, що це не така вже й легка справа. Він сам усвідомив глибину великого сумо, і я впевнений, що це стане йому в нагоді в майбутньому".