Колишній озекі Мусояма: Суперники добре вивчили Аонішікі

Колишній сумоїст Мусояма (виступав у Макуучі з 1993 по 2004 рік) назвав причини невдалого виступу Данила Аонішікі Явгусишина на турнірі Haru Basho 2026.

Його слова передає Sanspro.com.

"Його фізичний стан, можливо, був не найкращим, і, схоже, його тіло погано рухалося через різні причини. Його суперники також добре його вивчили. Це, мабуть, буде для нього гарним навчальним досвідом".

Українець підходив до Haru Basho у статусі цуноторі (претендента на титул йокозуна). Для цього йому треба було виграти турнір або показати домінуючий результат (14-1, 13-2).

Данило завершив виступ із маке-коші (7-8 і гірше), тому отримав кадобан (попередження). Якщо і в травні він виступить із результатом 7-8 та гірше, то буде понижений з рангу озекі до секіваке (менший дохід, менш важлива роль у церемоніях, інше).

Титул йокозуна (великий чемпіон) почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.

Ранг йокозуна надається "довічно". Але в разі тривалих поганих результатів асоціація сумо просить (також дається кілька попереджень, що треба покращити результати) піти у відставку.

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв шикону Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо – декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.