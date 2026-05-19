Українець Шіші ризикує вилетіти, Кірішіма поразкою повернув інтригу: результати 10 дня Natsu Basho
У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершилися бої 10 дня гранд-турніру з сумо Natsu Basho.
Сергій Шіші Соколовський намагався підловити суперника хенкою (уникненням від зіткнення), але Ваканошо не повівся, перехопивши ініціативу.
Українець наразі має 3 перемоги при 7 поразках. Його ранг магеашира 12 досить зависокий, але якщо не вдасться набрати 5 перемог є ризик, що можуть понизити з макуучі до джурьо (другого дивізіону).
Лідер турніру Кірішіма не впорався з досвідченим Шьодаєм. Після програшу монгол має показник 8-2. Такий же результат демонструють ще 5 сумоторі.
Зокрема, добре себе проявив Гонояма, який у досить активному двобої здолав Котошохо.
Японець Ура знову продемонстрував свою мобільність та гнучкість. Ці вміння допомогли впоратися з Ошомою.
Озекі Котозакура провалює травневий турнір, але сьогодні без особливих проблем виштовхав за межі дохйо Вакамотохару.
Турнірна таблиця Natsu Basho
Наступним опонентом Шіші буде Ошоумі. Наразі в особистих зустрічах перевага за українцем – 4:3.
Нагадаємо, турнір через травми пропускають йокозуни Оносато та Хошорю та українець Данило Аонішікі Явгусишин, який має ранг озекі.