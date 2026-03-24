72-й йокозуна: Аонішікі обов'язково стане сильнішим

Сімдесят другий йокозуна в історії Кісеносато, який нині є тренером під іменем Нішоносекі, здивований результатами українця Данила Аонішікі Явгусишина. Він вірить, що сумоїст обов'язково покращиться.

Про це він поділився у роздумах для Sponichi.co.jp.

"Найбільшим шоком став рекорд поразок Аонішікі. Це було несподівано. У своєму матчі проти Хошорю в останній день він був у низькій стійці та боровся, але його суперник зробив розмах ногами та легко підняв його з землі. Можливо, його суперник вивчав його. Можливо, він був не в найкращій фізичній формі, оскільки мав побоювання за ліву ногу, але він стане сильнішим після цього випробування. Також лунають голоси, які вказують на обмаль практики, наприклад, тренувальних поєдинків. Потрібно наполегливо працювати, поки не вкриєшся брудом, не зациклюючись на власному темпі", – сказав Кісеносато.

Він наразі є тренером йокозуни Оносато. За його словами, підопічний ще не залікував травму плеча.

"Погана підготовка Ооносато перед турніром мала значний вплив. Він не зміг добре стартувати в перший день, який вважає найважливішим, і не зміг відновитися. Він не міг встигати за тактикою суперників, а його реакція здавалася дещо повільною.

Важливо повністю позбутися занепокоєння щодо лівого плеча, але оскільки він вирішив взяти участь у весняному турі, у нього немає іншого вибору, окрім як наполегливо тренуватися".

Кісеносато виступав у сумо з березня 2002 по січень 2019-го. Ютака Хагівара (справжнє ім'я) піднявся до макуучі в листопаді 2004 року. У березні 2017 отримав ранг йокозуна.

Він тріумфально розпочав, вигравши Haru Basho, але після цього весь час боровся з травмами.