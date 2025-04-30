Тещу не знаю: Седнєв відреагував на скандал навколо тендерів Міністерства спорту

Начальник відділу зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту Сергій Седнєв прокоментував інформацію про залучання близьких родичів до тендерів на закупівлю обладнання для зимових видів спорту, відкинувши усі звинувачення у недоброчесності.

Читайте також : Фото Тендери для своїх: родичі чиновника Мінспорту Седнєва виграли держконтракти на 59 мільйонів

Заяву функціонера наводить Tribuna.com.

"Наголошую, що ні я, ні моя дружина не контролює та не допомагає вести підприємницьку діяльність зазначених у листі фізичних осіб, а відповідно я не володію інформацією про розмір отриманого прибутку зазначених в листі фізичних осіб", – заявив посадовець.

Окрім того, у своєму пояснювальному листі Седнєв запевнив, що не знає особисто людей, які зазначені у документах, зокрема свою тещу.

"Я особисто не знайомий з фізичними особами, зазначеними у листі журналіста NGL.media та відповідно не впливав на процес закупівель чи просуванні їх бізнес-інтересів", – додав Седнєв.

Читайте також : Ексклюзив Карма за спонсорство російського бізнесу: Ломаченко не зміг продати будинок в США

До того ж посадовець вважає, що усі тендери та закупівлі відповідають чинним вимогам законодавства та були відкритими.

"Відповідно до вимог чинного законодавства всі закупівлі, в тому числі та спортивного інвентарю для зимових видів спорту, здійснюються виключно через прозорі тендерні процедури системи Prozorro, які проводить ДУ "Укрспортзабезпечення", а не очолюваний мною відділ", – резюмував функціонер.

Зазначається, що спілкуватись із журналістами Седнєв не вважає за потрібне. Лише після запиту до Міністерства молоді та спорту функціонер надав пояснювальну записку.

Журналісти-розслідувачі зателефонували до Шперик (теща Седнєва, – прим.), щоб дізнатися про її бізнес. Вона підтвердила, що займається продажем спортивного спорядження, але "як тільки мова зайшла про доньку і зятя – кинула слухавку і більше не відповідала на дзвінки".

Раніше сайт "Чемпіон" підбив підсумки аудиту УАФ та з'ясував, яку суму коштів розтратила та "загубила" команда Андрія Павелка.