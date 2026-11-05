Олімпійська чемпіонка приєдналася до французької жандармерії

Французька біатлоністка Каміль Бенед, яка здобула золото Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо в естафеті, підписала контракт із Національною жандармерією Франції та приєдналася до програми "Армія чемпіонів" (Armée de champions).

Про це повідомляє Ledauphine.com.

Про новий етап своєї кар'єри 26-річна спортсменка розповіла в соціальних мережах. Бене стала частиною батальйону Жуанвіля (Bataillon de Joinville), який підтримує французьких спортсменів високого рівня.

"Починається нова пригода. Для мене велика честь стати частиною цієї структури та представляти її. Я поділяю цінності, які є важливими для мене як спортсменки: відданість справі, дисципліну, прагнення до самовдосконалення, солідарність та командний дух", – написала біатлоністка.

Як повідомляє французьке видання Le Dauphiné Libéré, Бенед приєдналася до програми минулого тижня. Вона стала черговою представницею французької біатлонної команди, яка отримала військовий статус. Раніше аналогічний шлях пройшла її партнерка по збірній Осеан Мішелон.

Програма "Армія чемпіонів" була створена у 2004 році. Нині вона об'єднує 176 спортсменів, серед яких чимало відомих французьких біатлоністів – Лу Жанмонно, Ерік Перро, брати Фаб'єн та Емільєн Клоди, а також Паула Боте.

Такий контракт передбачає фінансову стабільність під час спортивної кар'єри, можливість зосередитися на тренуваннях та підтримку під час переходу до цивільного життя після завершення виступів. Спортсмени також проходять відповідну військову підготовку.

Для Бене це черговий крок після стрімкого прогресу в останні сезони. У сезоні-2024/25 вона виграла загальний залік Кубку IBU, а минулої зими закріпилася серед найсильніших біатлоністок світу.

У загальному заліку Кубку світу француженка посіла десяте місце, а головним досягненням стало олімпійське золото в естафеті на Іграх-2026.