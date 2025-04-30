Тендери для своїх: родичі чиновника Мінспорту Седнєва виграли держконтракти на 59 мільйонів
Начальник відділу зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту Сергій Седнєв, ймовірно, залучив близьких родичів до постачання лиж, сноубордів та екіпірування для українських спортсменів.
Про це йдеться в спільному розслідуванні NGL.media та спортивного порталу "Трибуна".
Журналісти повідомили, що розслідування розпочали, вивчаючи закупівлі "Укрспортзабезпечення", які відбувались у другій половині 2024 року. Серед десятків укладених угод підозрілою виявилася підрядниця Антоніна Сусик. 34-річна жителька закарпатського села Підвиноградів отримала перше бюджетне замовлення лише через місяць після відкриття ФОПу.
У жовтні в неї купили спортивні костюми (по 56 тис. грн) і рукавички (по 5,5 тис. грн пара) для національної збірної з фристайлу на загальну суму 738 тис. грн. До кінця року вона також продала сноубордів, лиж та іншого спорядження майже на 5,8 млн грн.
Справа в тому, що 34-річна Сусик працює керівницею відділу абонентського обслуговування "АВЕ Виноградово". Це невеличка сміттєва компанія, що обслуговує Виноградівську і Хустську громади. Загальне населення цих громад менше 150 тис. людей.
Розслідувачі NGL.media та "Трибуни" з’ясували, що "Укрспортзабезпечення" користується послугами ще кількох підприємців-новачків. Усі вони мають зв’язок із родичами керівника начальника відділу зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту Сергія Седнєва.
За інформацією журналістів, група пов’язаних зі Седнєвим підприємців отримала від "Укрспортзабезпечення" понад 59 млн грн. А почалось все банально – з його тещі.
Теща Седнєва – 64-річна Оксана Шперик – живе саме у містечку Виноградів, Закарпатська область. Про неї вдалося знайти мало інформації. Відомо "що свого часу вона працювала у "Закарпаттяобленерго", де працювала і її донька Мирослава Шперик, дружина Сергія Седнєва". У 2019 році Оксана Шперик стала членом правління громадської організації "Біатлон майбутнього", яку заснували її донька та зять.
Важливо! 41-річний Сергій Седнєв у минулому був досить відомим біатлоністом, призером чемпіонату світу 2011 року, переможцем Кубка світу 2010 року. У 2015 році завершив кар'єру через дискваліфікацію за споживання допінгу.
За даними YouControl, у вересні 2020 року Оксана Шперик зареєструвалась підприємицею. Практично відразу вона почала отримувати значні замовлення від "Укрспортзабезпечення". Їй вдалося виграти тендери на постачання лиж (370 тисяч гривень) та різноманітного інвентарю для біатлону (2,2 млн гривень).
Загалом у 2020 році підприємиця отримала замовлення від "Укрспортзабезпечення" на 4,4 млн грн. Її зять Сергій Седнєв отримував зарплату від цієї ж структури. Також він отримував зарплату від Державного центру олімпійської підготовки з біатлону.
У 2021 та 2022 році теща не отримувала замовлень від "Укрспортзабезпечення" (принаймні, це не відображено на Prozorro – прим.). Все повернулося у 2023 році.
До схеми залучено племінника Шперик, її знайомих із Закарпаття та Києва, а також колег дружини Седнєва з держструктур. Частина товарів продавалась держустановам із завищеною ціною у 2-3 рази, зокрема столи для сноубордів та лижні окуляри.
Серед фігурантів: Антоніна Сусик, Іван Роман, Ольга Пекар, Тарас Голяка та Андрій Михайленко – новачки у бізнесі, пов’язані між собою, які регулярно вигравали тендери, часто без конкуренції.
Окрім "Укрспортзабезпечення", Оксана Шперик отримувала замовлення і від інших переважно спортивних бюджетних установ – загальна сума її угод, за даними Clarity Project, перевищує 19 млн грн. Керівник однієї із таких установ на умовах анонімності повідомив редакції, що, начебто, підписати угоду з нею наполегливо рекомендував саме її зять – Сергій Седнєв.
Журналісти-розслідувачі зателефонували до Шперик, щоб дізнатися про її бізнес. Вона підтвердила, що займається продажем спортивного спорядження, але "як тільки мова зайшла про доньку і зятя – кинула слухавку і більше не відповідала на дзвінки". Сергій Седнєв у письмовому форматі повідомив, що не мав впливу на перемоги у тендерах як своєї тещі, так і інших пов’язаних з нею підприємців.