Список Гераскевича: президент запровадив санкції проти російських спортсменів

Олександр Булава — 16 лютого 2026, 20:59
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти десяти російських спортсменів, які причетні до підтримки агресії РФ.

Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави.

Санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

До списку потрапили спортсмени, які, зокрема, відвідували тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і Крим, публічно виправдовували російську агресію та збирали кошти для російських окупаційних військ.

Серед них – Євген Бадусов, Імам Ганішов, Світлана Дашанімаєва, Аркадій Дворкович, Яна Єгорян, Владислав Ларін, Ангеліна Мельникова, Мадіна Таймазова, Максим Храмцов і Федір Чудінов.

"Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Гераскевич не зміг вийти на старт Олімпійських ігор через дискваліфікацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК). 

13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українця проти МОК та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

