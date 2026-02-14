Гераскевич: Ми змогли об'єднати наш народ проти такої несправедливості

У Мюнхені президент України Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем і його батьком Михайлом, тренером збірної України зі скелетону, вручивши спортсмену орден Свободи.

"Дякую за цю величезну підтримку, яку ми отримали. Ми реально змогли об'єднати наш народ проти такої несправедливості. Що найважливіше – зараз про цих спортсменів, які зображені на цьому шоломі, говорить справді весь світ. Попри свою загибель вони зараз привертають увагу до України, вони об'єднують навколо України – це насправді щось дуже особливе", – сказав Гераскевич.

Президент вручив спортсмену орден. Владислав поклав його до шолома із зображенням загиблих спортсменів, додавши: "Вони це заслужили".

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Нагадаємо, атлета дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.