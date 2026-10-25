Москва прийме чемпіонат світу з важкої атлетики у 2030 році

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) визначила місця проведення чотирьох чемпіонатів світу на період із 2028 до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба IWF.

Згідно з рішенням Виконавчої ради організації, чемпіонат світу з важкої атлетики 2030 року відбудеться в Москві (Росія).

Російська столиця отримала право прийняти дорослу світову першість через рік після чемпіонату, який у 2029 році заплановано провести в індійському Ахмедабаді.

Окрім визначення місця проведення дорослих чемпіонатів світу, Виконавча рада IWF затвердила господарів двох молодіжних змагань, запланованих на 2028 рік. Чемпіонат світу серед молоді прийматиме Приштина (Косово), а першість серед юніорів відбудеться в Каракасі (Венесуела).

"Усі заявки, які ми отримали, були чудовими, і ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах стануть величезним успіхом", – заявив генеральний секретар IWF Хосе Квіньонес

Господарі чемпіонатів світу IWF у 2028–2030 роках

2028 – Приштина, Косово: чемпіонат світу серед молоді.

2028 – Каракас, Венесуела: чемпіонат світу серед юніорів.

2029 – Ахмедабад, Індія: дорослий чемпіонат світу.

2030 – Москва, Росія: дорослий чемпіонат світу.

Нагадаємо, у червні Міжнародна федерація важкої атлетики ухвалила рішення зняти з Росії та Білорусі всі санкції, які були накладені після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у вересні Збройні сили України ліквідували чемпіона Європи з важкої атлетики серед юніорів Сослана Гаглоєва.