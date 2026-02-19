Дві порції борщу, деруни і не тільки: стало відомо, які українські страви їв Аонішікі на відкритті ресторану в Токіо

Його наставник та сумоїст Аонішікі (по центру)

Наприкінці минулого тижня в столиці Японії, Токіо, відкрився ресторан української кухні "DOMIVKA". Запрошеним гостем став зірка сумо Данило Аонішікі Явгусишин.

Журналісти Jprime.jp поспілкувалися зі співробітниками закладу, які розповіли, що куштував український спортсмен.

Ресторан розташований неподалік від стайні Аджігава, де тренується Аонішікі. З самого початку власники були добре обізнані про присутність поруч спортсмена.

"Ми повідомили йому, що 13 лютого відбудеться попереднє відкриття, і запросили його прийти. Він відповів: "Я буду". Ми вибрали це місце, щоб пан Аонішікі міг насолоджуватися українською кухнею, коли сумує за батьківщиною", – пояснив співробітник ресторану.

Він додає, що сумоїст спробував майже кожну позицію з меню.

"Спочатку він скуштував класичний борщ. Потім деруни – картопляні млинці з цибулею, традиційну страву української домашньої кухні. Він, мабуть, їв їх із дитинства. Він з'їв стільки товчеників – млинців, складених у вигляді мішечків, наповнених куркою та грибами, – що я втратив рахунок. Дуже сподобалися йому вареники, схожі на ваші пельмені, і з'їв кілька порцій. Звісно, він взяв додаткову порцію борщу. Аонішікі був у захваті від кожної страви, неодноразово вигукуючи українською "Смачно!", що дуже порадувало і нас", – додав представник "Domivka".

У ресторані панувала тепла, дружня атмосфера. Розмова більше стосувалася його батьківщини, ніж тем сумо.

"Ми говорили про все підряд – про те, чим він займався в Україні, про його рідне місто. Він здавався щиро задоволеним спілкуванням з українцями".

При цьому його відповіді японською мовою були надзвичайно природними.

"Він прожив в Японії лише три роки, тому я був справді вражений, що він міг говорити японською на такому рівні. Схоже, він і зараз старанно вивчає мову. Навіть коли говорив українською, він іноді відповідав японською".

Данило дуже насолодився днем перед відкриттям 13 лютого і, судячи з усього, ресторан йому настільки сподобався, що вже через три дні, 16 лютого, він замовив їжу на винос.

"Хтось зі стайні Аджігава завітав до мене і попросив взяти десять тарілок товчеників. Він говорив, що йому ще не вистачає десяти кілограмів, тож, мабуть, він наполегливо працює над тим, щоб набрати вагу".

Данило став тріумфатором останніх двох гранд-турнірів із сумо. Призи за перемогу йому дарують до сих пір.

Наступний турнір пройде з 8 по 23 березня в Осаці. У разі перемоги Аонішікі може стати йокозуною. За всю історію цей ранг отримували лише 75 сумоїстів.

Зазначимо, що жоден європеєць не ставав йокозуною. Естонець Баруто, який досягав рангу озекі, нещодавно похвалив Явгусишина.