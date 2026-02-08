Сумоїст Аонішікі: Нам забороняється водити автомобіль, вести соцмережі

Українець Данило Аонішікі Явгусишин розповів, що сумоїстам, в яких ще активна кар'єра, не можна водити автомобіль та активно розміщувати різні публікації в соцмережах.

21-річний спортсмен зізнався про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Японський борщ".

"За правилами (асоціації – прим.) сумо не можна їздити за кермом автомобіля. Не можна вести соціальні мережі. Не можна виставляти історії, фотографії, публікації. Так, ти можеш переглядати, вести переписки, але від себе нічого не публікувати. Є батаго різних правил. Я не знаю, як точно сказати. Сумо – це не лише спорт, це більше пов'язано з релігією, традиціями", – сказав Данило.

В Японії заборонено керувати автомобілем, щоб запобігти дорожньо-транспортним пригодам. Ця заборона, введена Асоціацією сумо Японії, пов'язана з високою відповідальністю та низкою інцидентів, у яких постраждали сумоторі, чиї габарити також можуть ускладнювати керування автомобілем.

Раніше Аонішікі розповів, що через впізнаваність йому тепер складно вийти на вулицю за покупками.

Нагадаємо, легендарний естонець Кайдо Хевельсон вірить, що українець досягне рангу йокозуна.