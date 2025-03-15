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Усик привітав у соцмережах Амосова з яскравою перемогою над Міллендером

Богдан Войченко — 15 березня 2025, 11:15
Усик привітав у соцмережах Амосова з яскравою перемогою над Міллендером
Ярослав Амосов
Instagram

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик привітав бійця ММА Ярослава Амосова із вдалим поверненням в октагон.

Український спортсмен прокоментував звитягу співвітчизника в соцмережах.

"З перемогою, чемп", – написав Усик в Інстаграмі.

Нагадаємо, сьогодні вночі Амосов ефектно здолав американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.

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Раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном.

У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.

Олександр Усик Ярослав Амосов

Олександр Усик

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