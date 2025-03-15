Усик привітав у соцмережах Амосова з яскравою перемогою над Міллендером

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик привітав бійця ММА Ярослава Амосова із вдалим поверненням в октагон.

Український спортсмен прокоментував звитягу співвітчизника в соцмережах.

"З перемогою, чемп", – написав Усик в Інстаграмі.

Нагадаємо, сьогодні вночі Амосов ефектно здолав американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.

Читайте також : Відео Амосов: Я б міг завоювати пояс UFC за півтора року

Раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном.

У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.