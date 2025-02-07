Амосов: Я б міг завоювати пояс UFC за півтора року

Колишній чемпіон MMA промоушену Bellator Ярослав Амосов вважає, що міг би завоювати пояс в UFC за три бої або півтора року.

Про це уродженець Київщини розповів у інтерв'ю Ready to Fight.

Також 31-річний боєць змішаних єдиноборств заявив, що незабаром зможе анонсувати свій новий бій, однак не деталізував у якому промоушені.

"Зараз 10-12 днів чекаю на їхню відповідь і можливо скоро буду битися. Не можу поки що сказати, де проведу поєдинок, я сам поки нічого не знаю.

Кого б хотів побити в UFC? Того в кого буде пояс. В UFC можна битися за пояс уже в третьому поєдинку, мені потрібно буде півтора року", – сказав Амосов.

У вересні українець повідомив про завершення контракту з Bellator. Ярослав виступав у промоушені з 2018 року.

12 червня 2021-го уродженець Ірпеня переміг бразильця Дугласа Ліму та виграв титул чемпіона в напівсередній вазі. Після того Амосов провів один успішний захист (перемога над Логаном Сторлі), але в наступному поєдинку зазнав поразки від Джейсона Джексона, яка стала першою в його професійній ММА-кар'єрі.