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Українець Амосов задушливим у першому раунді переміг Міллера

Руслан Травкін — 15 березня 2025, 06:46
Українець Амосов задушливим у першому раунді переміг Міллера
Скриншот

Українець Ярослав Амосов (27-1) провів поєдинок проти американця Кертіса Міллендера (22-11) на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.

Бій завершився перемогою українця в першому раунді.

Колишньому чемпіону Bellator вдалося схопити опонента на гільотину. Суперник намагався вирватися, та Ярослав міцно зафіксував його шию – Кертіс просигналізував, що здається.

Їхній поєдинок був головною подією вечора, яка проходила в місті Філадельфія, штат Пенсильванія.

MMA – Cage Fury Fighting Championships 140
До 83 кг, 15 березня

Ярослав Амосов – Кертіс Міллендер SBM 1

Нагадаємо, у вересні українець повідомив про завершення контракту з Bellator. Ярослав виступав у промоушені з 2018 року.

12 червня 2021-го уродженець Ірпеня переміг бразильця Дугласа Ліму та виграв титул чемпіона в напівсередній вазі. Після того Амосов провів один успішний захист (перемога над Логаном Сторлі), але в наступному поєдинку зазнав поразки від Джейсона Джексона, яка стала першою в його професійній ММА-кар'єрі.

MMA Ярослав Амосов

Ярослав Амосов

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