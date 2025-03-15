Українець Амосов задушливим у першому раунді переміг Міллера
Українець Ярослав Амосов (27-1) провів поєдинок проти американця Кертіса Міллендера (22-11) на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.
Бій завершився перемогою українця в першому раунді.
Колишньому чемпіону Bellator вдалося схопити опонента на гільотину. Суперник намагався вирватися, та Ярослав міцно зафіксував його шию – Кертіс просигналізував, що здається.
Їхній поєдинок був головною подією вечора, яка проходила в місті Філадельфія, штат Пенсильванія.
Ярослав Амосов – Кертіс Міллендер SBM 1
Нагадаємо, у вересні українець повідомив про завершення контракту з Bellator. Ярослав виступав у промоушені з 2018 року.
12 червня 2021-го уродженець Ірпеня переміг бразильця Дугласа Ліму та виграв титул чемпіона в напівсередній вазі. Після того Амосов провів один успішний захист (перемога над Логаном Сторлі), але в наступному поєдинку зазнав поразки від Джейсона Джексона, яка стала першою в його професійній ММА-кар'єрі.