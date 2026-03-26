Усик підтримав НУФВСУ на тлі скандалу з виборами ректора

Олександр Усик висловив свою позицію щодо скандалу пов'язаного з виборами ректора Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Про це повідомили в соцмережах НУФВСУ.

Рішенням Міністерства молоді та спорту було перенесено вибори з 25 березня на 23 вересня 2026 року. Також відсторонили тимчасового виконувача обов'язків ректора Олександра Пижова від займаної посади.

Проте у ЗВО з цим не погодились і провели вибори, де переможцем став Доктор медичних наук Риган Михайло Михайлович.

Український боксер підтримав цей вибір. Він побажав тому успіхів і заявив, що у НУФВСУ можуть на нього розраховувати.

Нагадаємо, що напередодні колектив Національного університету фізичного виховання та спорту України звернувся до Володимира Зеленського з вимогою відправити у відставку Міністра молоді та спорту Матвія Бідного.