НУФВСУ звернувся до Зеленського із закликом відправити у відставку міністра молоді та спорту України

Колектив Національного університету фізичного виховання і спорту України звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою відправити у відставку Міністра молоді та спорту Матвія Бідного та забезпечити законне проведення виборів ректора.

Про це йдеться у відкритому листі до глави держави.

Причиною стало те, що Міністерство молоді та спорту перенесло вибори ректора університету, які мали відбутися сьогодні, 25 березня, на півроку.

Разом із тим, як зазначає колектив університету, за день до виборів міністр Матвій Бідний своїм наказом призначив виконуючим обов'язки ректора НУФВСУ доцента кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Юрія Радченка.

"Водночас, чинного в.о. ректора Олександра Пижова ніхто не ознайомлював з наказом про увільнення від виконання обов'язків ректора НУФВСУ. Це пряма спроба дестабілізації процесу виборів напередодні голосування та блокування законної діяльності НУФВСУ.

Сьогодні на дільницю для голосування для лобіювання незаконних рішень з'явився заступник Міністра Сергій Тимофєєв та незаконно призначений в.о. ректора Юрій Радченко. Просимо невідкладного Вашого втручання з метою дотримання норм українського законодавства та проведення голосування 25 березня 2026 року, та що принципово важливо відправити у відставку Міністра молоді та спорту Матвія Бідного!", – сказано в зверненні.

