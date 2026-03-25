НУФВСУ проводить вибори ректора попри наказ Мінмолодьспорту: всі деталі конфлікту

Сьогодні, 25 березня, у Національному університеті фізичного виховання і спорту України відбуваються вибори ректора. Проте важлива для студентів і викладачів подія супроводилася гучним скандалом.

Напередодні голосування керівництво університету отримало листа від Міністерства молоді та спорту України з повідомленням про зміну дати виборів – з 25 березня на 23 вересня 2026 року.

За словами тимчасового виконувача обов'язків ректора Олександра Пижова, 24 березня він був викликаний до Міністра молоді та спорту Матвія Бідного, який нібито вимагав від нього написати заяву про звільнення.

"Зранку (24 березня – прим.) Міністр Бідний викликав мене та вимагав, щоб я написав заяву про звільнення. Я відмовився. Міністр просто визнав наказ про покладання на мене обов'язків ректора таким, що втратив чинність", – заявив Пижов.

Олександр Пижов (по центру) НУФВСУ

Натомість у Міністерстві заявили, що рішення про перенесення виборів було вимушеним. У відомстві зазначають, що в медійному просторі з'явилася інформація про можливі порушення з боку осіб, причетних до виборчого процесу.

"Вибори ректора не скасовані, а перенесені на вересень 2026 року. У медійному просторі зʼявилася інформація щодо можливої неправомірної діяльності осіб, дотичних до виборчого процесу. Тому перенесення виборів – це вимушений крок, необхідний для детальної перевірки всіх фактів та скарг, що надійшли до Міністерства. Право студентів та викладачів на обрання керівника закладу є непорушним. Завдання Міністерства – гарантувати максимальну прозорість процесу, щоб кожен виборець мав доступ до перевіреної інформації про кандидатів та міг зробити свій вибір свідомо й чесно. Наша спільна мета – чесні вибори заради майбутнього українського спорту та освіти".

Попри перенесення, яке, на думку керівництва навчального закладу, є незаконним, вибори все ж відбуваються. Водночас у Міністерстві молоді та спорту України наголошують, що такі дії суперечать їхньому рішенню про зміну дати голосування, а отже результати виборів можуть не мати юридичної сили.

"Є наказ про перенесення виборів, тому сьогоднішні дії вже є неправомірними", – заявили в Міністерстві.

На вибори завітали представники Міністерства молоді та спорту України, які намагалися зупинити процес голосування, проте успіху такі дії не принесли.