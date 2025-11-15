Спритність врятувала. Українець Аонішікі знову переміг на турнірі Kyushu 2025

Українець Данило Аонішікі Явгусишин здобув свою шосту перемогу на гранд-турнірі сумо Kyushu 2025, що проходить у місті Фукуока, Японія.

Він здолав Такаясу, який має ранг комусубі.

Варто зазначити, що опонент непогано тримався, навіть атакував, але спритність Данила дозволила перехопити ініціативу.

Єдиним сумоїстом, який ще не програвав, залишається чинний йокозуна Оносато.

Змагання триватимуть до 23 листопада. Якщо в кількох сумоїстів буде однаковий показник, то між ними буде проведено додатковий плейоф.

Нагадаємо, Данило Явгусишин наприкінці жовтня був підвищений до рангу секіваке.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.