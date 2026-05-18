Важлива перемога українця Шіші, Кірішіма повернув лідерство попри падіння: результати Natsu Basho

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершилися сутички 9 дня Natsu Basho.

Українець Сергій Шіші Соколовський зійшовся на дохйо з 41-річним ветераном Тамаваші, який до сьогодні програв усі 8 поєдинків.

Шіші використав прийом хенка (уникнення від тачі-ай, стартового зіткнення), що дозволило легко перемогти монгола.

У лідерах інший представник Монголії озекі Кірішіма. Він у непростому двобої впорався з Вакамотохару.

Вакамотохару впав перший, але вдалося провести кидок. Кірішіма внаслідок цього небезпечно вилетів і розбив лоб. Є побоювання, що в нього може бути струс мозку.

Досить слабко виступає ще один озекі Котозакура. Він зазнав сьомої поразки. Його кривдником виступив Гонояма. Успіх йому присудили після моно-іі (перегляду колегією суддів).

Турнірна таблиця Natsu Basho після 9 днів:

Наступним опонентом Шіші буде Ваканошо. Це буде перший бій між ними за кар'єру.

Нагадаємо, турнір через травми пропускають йокозуни Оносато та Хошорю та українець Данило Аонішікі Явгусишин, який має ранг озекі.