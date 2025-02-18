Вперше в історії: Сумчанка виграла Кубок Європи з індорхокею

Українська жіноча команда МСК Сумчанка стала володарем головного клубного трофею Європи в індорхокеї – EuroHockey Indoor Club Cup.

У фіналі український клуб здобув непросту перемогу над нідерландським SCHC (Stichtsche Cricket) - 2:2 (2:0 у серії булітів).

Команда з Нідерландів повела 2:0, та Сумчанка зрівняла рахунок, а потім українські індорхокеїстки краще реалізували буліти.

Зауважимо, що на груповому етапі нідерландський клуб зумів здолати українок (3:1). Потім клуб із міста Суми переграв турецький Еге Їлдізларі (10:2) та Славію з Праги (4:3)

У межах 1/2 фіналу Сумчанка була сильнішою за німецький Маннгеймер (3:0).

Змагання з індорхокею 2025 Women's EuroHockey Indoor Club Cup відбулися у литовському Шяуляї з 14 до 16 лютого.

Найкращим бомбардиром змагань стала українка Карина Леонова, яка забила на турнірі 10 голів.

Раніше Сумчанка в таких турнірах один раз взяла срібло (2009), три рази – бронзові нагороди (2015, 2020, 2024) і тричі посіла 4-те місце (2008, 2010 та 2018).

Клуб був заснований ще в 1996 році. За цей час Сумчанка 15 разів ставала чемпіоном України.

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка з гандболу Катрін Лунде посилила данський клуб.