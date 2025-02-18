Триразова чемпіонка Олімпійських ігор у 44-річному віці посилила данський клуб

Норвезька гандболістка Катрін Лунде приєдналася до гандбольного клубу Оденсе.

Про це повідомила пресслужба данської команди.

44-річна голкіперка погодила контракт до кінця сезону. Вона приєдналася до Оденсе на правах вільного агента, оскільки її попередній клуб Вайперс Крістіансанн став банкрутом.

"Я неймовірно пишаюся цією можливістю грати за одну з найкращих гандбольних команд світу, і я з нетерпінням чекаю на свою першу гру за підтримки вболівальників", – сказала вона.

Катрін Лунде раніше грала в датській лізі за Ольборг і Віборг. Вона виграла три чемпіонати та два кубки Данії.

Вона вважається однією з найкращих воротарок усіх часів і, можливо, найбільшою легендою жіночого гандболу. У складі національної збірної Норвегії Катрін тричі вигравала олімпійське золото, двічі золото чемпіонату світу та сім разів золото чемпіонату Європи.

Нагадаємо, нещодавно MVP чемпіонату світу з гандболу продовжив контракт із німецьким клубом.