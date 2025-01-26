Декілька плавців потрапили в лікарню через помилку суддів

У перший день Кубку Косуке Кітадзіми в Токіо відбулася прикра помилка, через яку одразу декілька учасників змагань потрапили в лікарню.

Про це повідомляє Marca.

На змаганнях з плавання на спині серед жінок на дистанції 400 м прапорці, що попереджують про поворот, були розташовані на неправильній дистанції від стіни (за 2,5 метри замість 5), через що учасники врізалися в неї.

Головний суддя змагання Таканорі Аваї заявив, що не помітив помилки, доки плавці не почали битися в стіну.

"Є плавці, які вдарилися головами і отримали струс мозку. Наскільки я знаю, такого раніше ніколи не траплялося", – додав Аваї.

Нагадаємо, нещодавно легендарна угорська плавчиня Катінка Хоссу оголосила про завершення кар'єри. Хоссу встановила 20 світових рекордів, завоювала 321 золоту, 83 срібних і 69 бронзових медалей на Кубках світу та Європи різної вікової категорії.