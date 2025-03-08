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Миронюк поступилась італійці в 1/16 фіналу Кубку світу з фехтування

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 14:45
Миронюк поступилась італійці в 1/16 фіналу Кубку світу з фехтування
Дарія Миронюк
НОК України

Дарія Миронюк поступилась італійці Єлені Тангерліні в 1/16 фіналу Кубку світу.

В індивідуальному турнірі українська рапіристка поступилась із рахунком 15:13 та залишила розіграш змагання. Зазначимо, що на попередній стадії свої виступи на Кубку світу припинила Ольга Сопіт, яка програла в один укол американці Лі Кіфер (14:15).

Нагадаємо, що в 1/32 фіналу Миронюк здолала канадку Надію Хаєс – 12:7 на користь українки.

У наступному раунді Тангерліні змагатиметься з представницею Канади Елеонор Харві.

Нагадаємо, раніше українські шаблісти вийшли до 1/8 фіналу Кубку світу в Падуї, здолавши на своєму шляху суперників з Іспанії.

Кубок світу з фехтування Дарія Миронюк

Дарія Миронюк

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