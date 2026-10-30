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Визначились переможці Кубку України в індивідуальних змаганнях рапіристів

Олексій Мурзак — 30 жовтня 2026, 19:16
Визначились переможці Кубку України в індивідуальних змаганнях рапіристів
Дарія Миронюк
fie.org

В Ужгороді визначились переможці Кубку України з фехтування на рапірах серед чоловіків та жінок.

Так, Андрій Погребняк виграв у фіналі Гліба Мухопада та відстояв титул чинного чемпіона. Зустріч завершилася з рахунком 15:2.

У жінок перемогу здобула Дарія Миронюк, яка в один укол переборола у фіналі Ольгу Сопіт та втретє здобула титул чинної чемпіонки – 13:12

Кубок України-2026 продовжиться у суботу, 31 жовтня, останніми змаганнями команд у жіночій та чоловічій рапірі.

Напередодні Нікіта Кошман здолав Євгена Макієнка та захистив свій титул у шпазі, а у жінок перемогу святкувала Владислава Харькова

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