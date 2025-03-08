Українські шаблісти вийшли до 1/8 фіналу Кубку світу в Падуї

На етапі Кубку світу з фехтування на шаблях в італійському місті Падуя українські спортсмени Юрій Цап, Богдан Боговін та Андрій Ягодка здобули перемогу в командному матчі 1/16 фіналу.

Українська збірна вийшла до 1/8 фіналу, здолавши на своєму шляху суперників з Іспанії – 45:40.

Зазначимо, що по ходу зустрічі наші земляки поступалися 14:15, проте все ж змогли довести поєдинок до перемоги.

У матчі за вихід до чвертьфіналу українцям протистоятиме збірна Південної Кореї. Початок зустрічі запланований на 12:30 за Києвом.

Нагадаємо, напередодні у драматичному бою індивідуального турніру Боговін поступився італійцю П'єтро Торре на стадії 1/32 фіналу.