Українка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці після перемоги на турнірі з кросфіту

Українська кросфітерка Діана Пінчук гучно заявила про свою позицію під час міжнародного турніру Eurasia Throwdown, який відбувся 8 лютого у Стамбулі.

Спортсменка виборола перше місце, впевнено піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу. Однак увагу вболівальників і соцмереж привернув не лише результат змагань, а й вчинок Діани після фіналу.

Під час церемонії нагородження Пінчук привіталася з усіма спортсменками на подіумі, окрім представниці Росії. Російська атлетка простягнула руку українці, однак Діана свідомо її проігнорувала.

Момент потрапив на відео: росіянка, помітивши відмову, зробила здивоване обличчя та ніяково усміхнулася.

Нагадаємо, напередодні українська чемпіонка Європи з карате серед кадетів продемонструвала принципову позицію, відмовившись від фото з представницею Росії.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк під час матчу на турнірі WTA 1000 потисла руку Дар'ї Касаткіній, колишній російській тенісистці, яка нещодавно офіційно змінила громадянство на австралійське та відкрито засуджує російський режим і вторгнення в Україну.