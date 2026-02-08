Українська чемпіонка Європи демонстративно відмовилася від фото з росіянкою

Чемпіонка Європи 2026 з карате серед кадетів Софія Елій продемонструвала принципову позицію, відмовившись від фото з представницею Росії.

Про це повідомив ресурс KARATE PROJECT на своїй сторінці в Instagram.

Після вручення нагород Софія демонстративно покинула подіум, не побажавши робити спільне фото з росіянкою.

Зазначимо, що Софія Елій виграла золото у ваговій категорії до 54 кілограмів на Євро-2026. У фінальному протистоянні представниця чорноморського клубу "Катана" мінімально перемогла принципову суперницю з нейтральним статусом (1:0).

Раніше повідомлялося, що українець Максим Вєчканов став дворазовим чемпіоном Європи серед кадетів, здобувши друге поспіль золото.

Чемпіонат Європи 2026 з карате серед кадетів, юніорів та молоді проходив у кіпрському Лімасолі з 6 по 8 лютого. У змаганнях взяли участь 1276 юних атлетів з 47 країн континенту. Україну на змаганнях представили 35 спортсменів.