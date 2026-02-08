Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Єдиноборства

Українська чемпіонка Європи демонстративно відмовилася від фото з росіянкою

Сергій Шаховець — 8 лютого 2026, 18:19
Українська чемпіонка Європи демонстративно відмовилася від фото з росіянкою
Софія Елій
Українська федерація карате

Чемпіонка Європи 2026 з карате серед кадетів Софія Елій продемонструвала принципову позицію, відмовившись від фото з представницею Росії.

Про це повідомив ресурс KARATE PROJECT на своїй сторінці в Instagram.

Після вручення нагород Софія демонстративно покинула подіум, не побажавши робити спільне фото з росіянкою.

Зазначимо, що Софія Елій виграла золото у ваговій категорії до 54 кілограмів на Євро-2026. У фінальному протистоянні представниця чорноморського клубу "Катана" мінімально перемогла принципову суперницю з нейтральним статусом (1:0).

Раніше повідомлялося, що українець Максим Вєчканов став дворазовим чемпіоном Європи серед кадетів, здобувши друге поспіль золото.

Чемпіонат Європи 2026 з карате серед кадетів, юніорів та молоді проходив у кіпрському Лімасолі з 6 по 8 лютого. У змаганнях взяли участь 1276 юних атлетів з 47 країн континенту. Україну на змаганнях представили 35 спортсменів.

Карате

Карате

Українець став дворазовим чемпіоном Європи серед кадетів
Тренера молодіжної збірної України Невмержицького нагородили орденом Богдана Хмельницького
Легендарна Терлюга повернеться у Прем’єр-лігу після річної перерви
Українці вибороли 4 медалі на міжнародному турнірі з карате в Грузії
Збірна України виграла 42 медалі та посіла 3-тє загальнокомандне місце на Кубку Європи з кіокушин карате

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік