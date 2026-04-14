Пенальті, промах і гол з анекдоту: у Парагваї забили найабсурдніший м’яч сезону

Матч вищого дивізіону Парагваю між Олімпією Асунсьйон та Рубіо Нью завершився перемогою фаворита з рахунком 2:0, однак після фінального свистка всі говорили не стільки про результат, скільки про один із найбільш абсурдних голів сезону.

Головним героєм зустрічі став Себастьян Феррейра, який оформив дубль, але його другий м'яч виглядав настільки випадковим, що більше нагадував сцену з футбольного фейл-компіляцій, ніж професійний епізод.

На 56-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Рубіо Нью, і саме Феррейра взявся виконувати удар, однак не зумів переграти воротаря, фактично змарнувавши ідеальний шанс відзначитися.

Здавалося, момент втрачено, але далі сталося щось зовсім неочікуване: захисник суперників спробував якнайшвидше вибити м'яч подалі від воріт, проте влучив прямо в обличчя нападника, і після курйозного рикошету м'яч несподівано залетів у сітку.

