Безсонна ніч перед матчем ЛЧ: фанати Баварії влаштували фаєр-шоу біля готелю Реала

Футболісти мадридського Реала прибули до Мюнхена напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів і розмістилися в готелі Leonardo Royal Hotel Munich, однак підготовка до гри пройшла далеко не в ідеальних умовах.

У ніч перед поєдинком спокій команди було порушено, адже невідомі фанати влаштували гучне фаєр-шоу просто біля готелю, запускаючи феєрверки і створюючи шум, який очевидно мав завадити футболістам нормально відпочити перед важливим протистоянням.

😯🧨 PETARDOS EN EL HOTEL DEL REAL MADRID.



😳 Fuegos artificiales de madrugada y la seguridad del club busca a los responsables.



Реакція з боку клубу була миттєвою: служба безпеки "вершкових" оперативно обстежила територію навколо готелю, намагаючись знайти причетних до інциденту, однак це не дало результату – осіб, які організували нічну акцію, встановити так і не вдалося.

Таким чином, мадридці змушені підходити до матчу не в найкращих умовах відновлення, що додає напруги перед відповідною грою. С

Сам поєдинок відбудеться 15 квітня о 22:00, і ситуація для іспанського гранда вже ускладнена, адже в першій зустрічі вони поступилися мюнхенському клубу з рахунком 1:2.