Коцар стала шостою на першому етапі Кубку світу з фристайлу

Українська фристайлістка Катерина Коцар у дисципліні біг-ейр завершила перший етап Кубку світу у швейцарському Курі на шостій позиції.

Коцар отримала 106,75 бала за підсумком двох найкращих спроб чого не вистачило для подіуму. Зазначимо, що перший стрибок українки був дуже вдалим – 80 очок, однак друга і третя спроба 24-річній українці не вдались (26,50 та 15,00 балів відповідно).

Минулого сезону Коцар стала п'ятою на етапі у Швейцарії, а у сезоні-2022/2023 – шостої. Ці виступи є найкращими в кар'єрі української фристайлістки в межах Кубку світу.

Результати першого етапу Кубку світу з фристайлу біг-ейр

Наступний етап Кубку світу відбудеться в столиці Китаю, Пекіні, першого грудня.