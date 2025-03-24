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17-річна Максименко переписує історію: побила рекорд Харлан, перемогла олімпійську чемпіонку і мріє про Олімпіаду

Алла Васьковська — 24 березня 2025, 08:00
Анна Максименко
FIE

Анна Максименко сенсаційно виграла Гран-прі FIE в Будапешті

Серед 310 учасниць з 48 країн юна українка стала найсильнішою. Востаннє золоту медаль на Гран-прі для України здобувала шаблістка Ольга Харлан ще у 2020-му.

Магія цифр

Анна Максименко побачила, як фехтувальний апарат (показує час і рахунок) зупинився на "1:23".

Для неї це означало, що бій завершиться на її користь

"Це моя легенда. Я, звичайно, не шукаю спеціально, але якщо випадково десь гляну і побачу, що час зупинився на "1:23", неважливо, чи в мене, чи в когось іншого на годиннику, це до успіху. Коли таке стається на душі спокійніше".
Анна Максименко проти Джулії Ріцці у фіналі Гран-прі Будапешта
Анна Максименко проти Джулії Ріцці у фіналі Гран-прі Будапешта
FIE

Свої "1:23" під час Гран-прі в Будапешті Анна бачила декілька разів. Навіть тоді, коли поступалась двома уколами в дуелі за золото проти олімпійської чемпіонки Джулії Ріцці.

"Подумала, ну от, цього разу мої "1:23", напевно, не спрацюють".
Анна Максименко проти Джулії Ріцці у фіналі Гран-прі Будапешта
Анна Максименко проти Джулії Ріцці у фіналі Гран-прі Будапешта
FIE
Анна наприкінці бою показала, ніби хоче влучити в ногу, італійка відразу ж стала трохи далі, – пригадує перебіг двобою тренер фехтувальниці, Андрій Орліковський. – Цієї дії вистачило, щоб суперниця загубила дистанцію і вже не діставала до Ані.

Завдяки двом вдалим контратакам за 30 секунд до кінця, Анна Максименко зрівняла рахунок. Потім у додаткову хвилину на пріоритеті зробила ще одну вирішальну дію і здобула свою першу індивідуальну медаль на міжнародних змаганнях серед дорослих.

Анна Максименко - чемпіонка Гран-прі Будапешта в особистій шпазі
Анна Максименко - чемпіонка Гран-прі Будапешта в особистій шпазі
FIE

"Хотіла виступити якнайкраще, але такого й уявити не могла, – розповідає спортсменка. – Вже й почала сумніватись у собі, але завдяки підтримці тренера і людей на трибунах, які вболівали за мене, таки змогла виграти".

Ми з Андрієм Вікторовичем розуміємо один одного з пів слова. У деяких моментах він навіть сміявся з моїх помилок. Мене заспокоювало те, що тренер не злиться. Це допомагало видихнути, зрозуміти, що все не так страшно, а пропущені уколи можливо відіграти та виграти бій".

Анна Максименко
Анна Максименко
FIE
Під час фіналу я сидів в Анни за спиною, – каже Андрій Орліковський, – під час останнього уколу, коли ліхтар загорівся тільки в неї – я не повірив своїм очам. З мого боку здавалось, що це максимум дубль. Та й вона не повірила, аж за голову схопилась.

Складні суперниці під час Гран-прі в Будапешті

Крім драматичного фіналу, Анна відзначає ще дві важкі дуелі. Найпершу в основній сітці – проти кенійки Александри Ндоло, яку перемогла з різницею в один укол. А також складною була 1/8 фіналу проти "нейтральної" спортсменки з Росії, Айзанат Муртазаєвої.

Анна Максименко перемогла нейтральну Айзанат Муртазаєву
Анна Максименко перемогла "нейтральну" Айзанат Муртазаєву
FIE
"Анна фехтує ручкою, це захисна манера, – пояснює Орліковський, – росіянка ж закрилася, пішла в захист. Тому Анні довелось атакувати, з кожним уколом спочатку програвала, а потім зуміла наздогнати та змусити росіянку відіграватися".
FIE
"Переважно, коли фехтуєш з "нейтральними" спортсменами, є хвилювання, – пояснює Анна, – цього разу такого не було, і напевно, це запорука того, чому в мене вийшло перемогти. Хоч я й поступалась їй на початку".
"Мені подобається, що Анна не має страху, – каже тренер. – Якщо людина боїться, то невпевнено робить свої дії".

Після перемоги на дорослому Гран-прі у Будапешті Анна Максименко піднялася зі 141 на 28 місце світового рейтингу, і стала третьою в національному. До цього її єдиним міжнародним здобутком у дорослому фехтуванні було срібло в команді під час Кубка світу в листопаді 2024-го.

Анна Максименко - чемпіонка Гран-прі Будапешта
Анна Максименко - чемпіонка Гран-прі Будапешта
FIE
"Зараз моя фехтувальна фішка – це пересування і терплячість, вміння вичікувати потрібний момент, – каже спортсменка. – Я ж на ручці фехтую, це більше контратакувальна робота. Мені багато хто казав, що я не дуже зручна суперниця".

Перехід у доросле фехтування та Олімпіада-2028

Дорослі змагання для Анни Максименко – можливість спробувати свої сили, адже її основна вікова категорія – юніорська. Гран-прі в Будапешті, до речі, було підготовкою до чемпіонату світу серед юніорок.

У цій віковій групі Анна – чотириразова чемпіонка Європи. Також є дворазовою переможницею континентальної й світової першостей серед кадеток. Здобувала й бронзу юніорського чемпіонату світу.

Анна Максименко віцечемпіонка світу 2022 року серед кадетів
Анна Максименко віцечемпіонка світу 2022 року серед кадетів
BizziTeam/ FIE – International Fencing Federation

Дівчина не перший рік виступає серед молоді, і серед дорослих. Тут їй не завжди все вдається. Наприклад, за два місяці до тріумфу в Будапешті, під час Гран-прі в Досі, вона навіть вийшла з групи.

"Поки що від неї можна очікувати як перемог, так і поразок на дорослих змаганнях. Ще немає стабільності, ми поступово налаштовуємося на доросле фехтування. Поспішати не будемо", – попереджає тренер.

Андрій Орліковський вже проходив шлях до олімпійського золота зі шпажисткою Яною Шемякіною у 2012-му. Свою теперішню підопічну теж вважає претенденткою на олімпійський п'єдестал.

"Три з половиною роки швидко пролетять. Анна навіть не помітить, як буде в топі дорослої збірної та боротиметься за олімпійські медалі".

– А що вам потрібно, щоб потрапити на Олімпіаду-2028?

– Спонсори, – миттєво відповідає Андрій. – Фінансова підтримка позбавить додаткового тиску. Щоб не думати про те, чи є гроші на квитки, на фехтувальний костюм, на шпаги.

Наприклад, на сезон треба мати 10 клинків. Анна фехтує одними й тими ж на тренуваннях і на змаганнях.

Наразі ми маємо чотири шпаги в зборі. Вони не нові, можуть в будь-який момент зламатись. Анна фехтує "ручкою", а більшість у збірній "пістолетами". Навіть якщо в неї зброя зламається, то в колег позичити не вийде.

Також іноді потрібні додаткові кошти на поїздки й перебування на міжнародних змаганнях.

Яна Шемякіна vs Анна Максименко: схожості та відмінності

Востаннє золото у жіночій шпазі на турнірах Гран-прі FIE здобувала Яна Шемякіна в лютому 2013 року, теж у Будапешті.

Андрій Орліковський бачить схожість між Яною та Анною. Обидві фехтують на "ручці", кожна має свої сильні сторони.

"Яна дуже сильно прийомами в ногу колола. У неї були серйозні захисти, ніхто й не думав, що ручкою можна їх брати. У Анни ж потужна атака, дуже сильний випад, вона не боїться це робити з будь-якою суперницею, не має авторитетів. Просто любить фехтування".

17-річна Анна Максименко стала наймолодшою українською фехтувальницею, яка вигравала доросле Гран-прі.

До цього віковий рекорд належав Ользі Харлан. А ще раніше Яні Шемякіній. Ольга вперше перемогла на дорослому Гран-прі у 18, Яна у 24. Раніше, у березні минулого року, Анна стала наймолодшою переможницею дорослого чемпіонату України – тоді дівчині було всього 16.

"Це було велике досягнення для мене. Здається, тоді я вперше на дорослих змаганнях в особистому заліку увійшла в трійку. Заявила про себе. Ця перемога додала мені впевненості. Я думаю, в будь-якому віці можна досягнути високих результатів. Головне, як ти тренуєшся, як ставишся до цього спорту. Мені хочеться досягти ще більших висот у фехтуванні".

З народних танців у фехтування

Анна часто приходила у фехтувальний зал подивитись на тренування друзів. Всього за рік у цьому спорті вони здобули багато медалей і їздили на змагання в інші міста. Вона ж, хоча вже три роки займалась народними танцями, мала лише один кубок за участь і три нагороди. Хотіла більшого. Тому одного дня, у 2017-му, замість спостерігати, теж вирішила спробувати взяти шпагу до рук.

2017 рік, крайня праворуч Анна Максименко
2017 рік, крайня праворуч Анна Максименко
Львівська академія фехтування
2017 рік, праворуч друга Анна Максименко
2017 рік, праворуч друга Анна Максименко
Львівська академія фехтування

З фехтуванням у життя Анни прийшло те, чого вона хотіла – медалі, поїздки на змагання в інші міста, нові друзі.

"Вона як колись, так і зараз вирізняється своєю працездатністю. Я вважаю, що це одна з рис, яка допомагає їй досягати успіху. Анна завжди хотіла медалей", – пригадує її тренерка, Зоряна Семеряк.
Анна Максименко з тренеркою Зоряною Семеряк
Анна Максименко з тренеркою Зоряною Семеряк
Львівська академія фехтування

За рік дівчина почала здобувати нагороди на дитячих лігах, а з часом очолила рейтинг у своїй віковій категорії. Хоча на дебютних змаганнях розгромно програла більш досвідченій подрузі.

"Анна швидко відходить від поразок, – каже Андрій Орліковський, – дехто плаче. Я ж прошу не плакати на очах у суперників. Не треба показувати їм свою слабкість. Накрилася рушником чи пішла в роздягальню, де ніхто не бачить, і там можна виплакатись".
Анна з друзями під час змагань
Анна з друзями під час змагань
Львівська академія фехтування
"Програвати – неприємно, – визнає Анна Максименко,– але без цього ніяк. У моїй кар'єрі ще не було жахливих поразок, коли хотілось все кинути. Хіба після насиченого сезону є бажання відпочити. А так, щоб кидати спорт через програші – зарано про таке думати".

Підготовка до чемпіонату світу

Зараз Анна Максименко – першокурсниця Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Тренується у залі, де й починала 8 років тому – у Львівській академії фехтування.

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Щовечора тут гамірно. Багато дітей різного віку. Дзвенять шпаги, пищать фехтувальні апарати. На помітному місці у залі портрет олімпійської чемпіонки, Яни Шемякіної з автографом.

Той самий портрет Яни Шемякіної
Той самий портрет Яни Шемякіної
Алла Васьковська

Зараз тут тренується нове покоління шпажистів. Крім Анни Максименко, чинна чемпіонка України серед молоді й переможниця кадетського Євро Аліна Дмитрук, також володарки командних золотих медалей кадетського чемпіонату Європи – Поліна Спиридонова і Валерія Білоус-Гріджак. Чемпіон Європи серед кадетів у команді – Максим Гула.

На початку квітня Анна Максименко з трьома одноклубниками вирушить у Китай на один із головних стартів сезону – чемпіонат світу серед юніорів. Золота з юніорської світової першості Анна ще не має.

Анна Максименко
Анна Максименко
FIE
"Я пройшла свій шлях не дарма, результати ростуть, все ще попереду, головне не зупинятись", – каже дівчина.

А її тренер додає:

"Анна зуміла показати усім фехтувальним богам, що цей спорт їй дійсно потрібен".
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