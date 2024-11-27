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Я зробила це знову: Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу

Микола Дендак — 27 листопада 2024, 17:26
Я зробила це знову: Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу
Daan Verhoeven

Українська плавчиня Катерина Садурська встановила світовий рекорд у дисципліні "постійна вага без ласт".

Про це українка повідомила в Instagram.

Вона занурилась на 82 метри, побивши свій попередній рекорд на 2 метри. Минуле досягнення вона встановила на чемпіонаті світу з фрідайвінгу, де виборола золото.

Зауважимо, що для неї це вже шостий світовий рекорд. За 2024 рік вона покращила досягнення на 7 метрів.

"Я зробила це знову. Не можу повірити, що це вже мій 6 світовий рекорд за рік. Зараз складно це усвідомити, лише хочу сказати, що це виглядало легко та відчувалося легко, як і має бути. Але насправді все було зовсім не так. Я дякую всім причетним", – написала Садурська.

Нагадаємо, нещодавно Катерина здобула бронзову нагороду чемпіонату світу 2024 з фрідайвінгу у грецькому Каламаті.

Світовий рекорд Катерина Садурська

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