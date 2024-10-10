Українка зі світовим рекордом виборола золото на ЧС-2024

Українка Катерина Садурська здобула другу золоту нагороду чемпіонату світу з фрідайвінгу у грецькому Каламаті.

Про це повідомляє freedivingranking.

Українка у дисципліні "постійна вага без ласт" (CNF) занурилася на рекордні 80 м, що стало новим світовим рекордом.

"І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу", – прокоментувала свій успіх Садурська.

Напередодні Садурська стала чемпіонкою світу в дисципліні вільне занурення по тросу, де здобула перемогу з результатом 95 м.

Також вона зупинилась за крок до нагороди у зануренні в моноласті. Садурська у даній дисципліні посіла четверту сходинку, встановивши при цьому рекорд України – 103 м.