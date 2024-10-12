Українка Садурська виборола бронзу на ЧС-2024 з фрідайвінгу

Українка Катерина Садурська здобула бронзову нагороду чемпіонату світу 2024 з фрідайвінгу у грецькому Каламаті.

Останнім змаганням мундіалю стало пірнання в біластах. Садурська посіла третю позицію з результатом 95 метрів.

Нагадаємо, напередодні Садурська зі світовим рекордом виборола золото у дисципліні "постійна вага без ласт" (CNF), занурившись на рекордні 80 метрів.

Також в активі українки золота нагорода у дисципліні вільне занурення по тросу, а ще вона поступилась за крок до бронзи у зануренні в моноласті. Садурська у даній дисципліні посіла четверту сходинку, встановивши при цьому рекорд України – 103 м.