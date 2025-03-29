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Окіпнюк та Кузнєцов відібрались у фінал чемпіонату світу з лижної акробатики

Микола Дендак — 29 березня 2025, 16:46
Окіпнюк та Кузнєцов відібрались у фінал чемпіонату світу з лижної акробатики
Олександр Окіпнюк
Getty Images

Два представники України Олександр Окіпнюк та Максим Кузнєцов кваліфікувались у фінал чемпіонату світу з лижної акробатики, який відбувається у швейцарському Енгадіні.

Українці посіли 11 та 12 місця відповідно. Це останні позиції, які дозволяли спортсменам вийти у фінал змагань. Обидва показали найкращий результат у першій спробі: Окіпнюк набрав 108,60 балів, а Кузнєцов – 107,71.

Ще один представник України Дмитро Котовський не пройшов до фіналу, посівши 17 місце.

Для Окіпнюка це буде третій фінал у кар'єрі, на попередньому чемпіонаті світу він посів дев'яте місце. А ось Кузнєцов вперше вийшов у фінал ЧС.

Нагадаємо, також у фінальний етап змагань серед жінок кваліфікувалася 18-річна Ангеліна Брикіна. Фінали відбудуться у неділю, 30 березня, о 15:00 за київським часом.

Напередодні українські лижні акробати стали срібними призерами чемпіонату світу в командних змаганнях.

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Дмитро Котовський

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