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Савицький виграв "бронзу" Upper Austria Grand Prix 2025 з дзюдо

Олексій Погорелов — 9 березня 2025, 19:25
Антон Савицький, український дзюдоїст
Антон Савицький
Getty Images

Український дзюдоїст Антон Савицький здобув бронзову медаль у межах Upper Austria Grand Prix 2025.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Савицький виступав у ваговій категорії до 100 кг. На шляху до нагороди 29-річний здолав представників Гвінеї, Італії та Сербії.

На жаль, шлях до фіналу йому перекрив кубінець Іван Сілва Феліпе Моралес. У битві за бронзову медаль Антон переміг представника Ізраїля Йосифа Сіміна.

Для Савицького ця "бронза" стала вже другою на рівні Grand Prix. Також на його рахунку одне "золото", яке Антон здобув у вересні минулого року в Загребі.

Нагадаємо, що сьогодні Ярослава Магучіх втретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні.

дзюдо Україна Антон Савицький

Антон Савицький

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