Кравченко здобув золото чемпіонату Європи, перемігши росіянина

Українець Данило Кравченко здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року.

Кравченко розпочав турнір із впевненої перемоги над представником Туреччини в 1/16 фіналу. У наступних двох раундах українець здобув перемоги за шидо.

У півфіналі Кравченко здолав представника Росії Коловердова, а у фіналі розібрався ще з одним росіянином — Собуровим, перемігши кидком на іппон.

Для України це друга нагорода на турнірі. Напередодні Данило Авраменко здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 60 кг.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з дзюдо серед юніорів триватиме до 6 вересня. Участь візьмуть понад 400 спортсменів із 44 країн континенту. Збірну України на турнірі представлять 18 дзюдоїстів.

Нагадаємо, напередодні Саїд-Магомед Халідов став бронзовим призером турніру серії Grand Slam у Лозанні.