Українські дзюдоїсти здобули дві медалі на Гран-прі Загреба

Представники України здобули дві медалі на Гран-прі з дзюдо, що відбувся у столиці Хорватії, Загребі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Обидві нагороди українці вибороли в останній день змагань. У ваговій категорії до 100 кг золото здобув Антон Савицький, а Заур Дуньямалієв став бронзовим призером.

Савицький у фіналі здолав британця Різа Томпсона. Для Савицького це перша в кар'єрі перемога на Гран-прі з дзюдо. Більшість попередніх подіумів дзюдоїста — змагання рівня Кубка Європи.

Гран-прі у Загребі став першим турніром Світового туру з дзюдо, що відбувся після завершення Олімпійських ігор у Парижі. На Олімпіаді-2024 українські дзюдоїсти не здобули жодної нагороди.