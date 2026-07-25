Аонішікі зберіг одноосібне лідерство, Шіші програв прямому конкуренту: результати 14 дня Nagoya Basho

У місті Нагоя на "IG Arena" завершився 14 день гранд-турніру сумо Nagoya Basho. Визначилася трійка рікіші, яка ще зберігає шанси на Кубок Імператора.

Одноосібним лідером залишився українець Данило Аонішікі Явгусишин.

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На дохйо він зійшовся з Такеруфуджі. Опонент непогано розпочав бій, притисши 22-річного вінничанина до краю кола.

Японець також захопив Данила за пояс. Аонішікі провів контратаку, що дозволило йому перемогти.

Вибув із гонки за чемпіонство Сергій Шіші Соколовський. Його суперником був Атаміфуджі. Обидва сумоїсти до сьогодні мали показник 10-3.

Український атлет не найкращим чином відірався від піску. Його суперник мав перевагу в зрості та вазі, чим і скористався.

На юшо також претендує монгол Кірішіма, якого Явгусишин здолав напередодні.

Його суперником мав бути земляк Хошорю, який має ранг йокозуна. Утім, той, посилаючись на травми, вирішив знятися з турніру. Кірішіма отримав перемогу фусен (неявка суперника).

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Йогозуна Оносато зійшовся з озекі Котозакурою. Оносато у звичній манері добре стартував. Котозакура за рахунок маси призупинив натиск, але перевернути хід протистояння не зумів.

У неділю, 26 липня, відбудеться останній день башо. Суперником Данила буде Атаміфуджі.

Якщо українець переможе – стане володарем Кубку Імператора та інших призів. У випадку поразки буде поєдинок плейоф із тим таки Атаміфуджі.

Плейоф може бути і на три спортсмени, якщо Кірішіма виграє свій бій проти Котозакури.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 14 днів

Як проходить плейоф на три особи?

Рікіші жеребом отримують варіанти "Схід", "Захід" та "О". Схід і Захід спочатку борються, а "О" – запасний. Переможець першого матчу бореться із запасним.

Якщо переможець початкового матчу також виграє цей матч, він здобуває чемпіонство.

Якщо виграє запасний, то він бореться з тим, хто програв у першому матчі. Загалом перший сумоїст із двома послідовними перемогами здобуває чемпіонство.