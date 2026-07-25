Аонішікі та Кубок Імператора: що потрібно українцю для перемоги на Nagoya Basho
У неділю, 26 липня, підійде до завершення двотижневий марафон сумо в місті Нагоя, де проходить турнір Nagoya Basho.
Перед останнім днем одноосібним лідером є Данило Аонішікі Явгусишин, який здобув 12 перемог при 2 поразках, але це й близько не гарантує йому успіх.
Серед претендентів на юшо (перемогу на турнірі) – японець Атаміфуджі (11-3) та монгол Кірішіма (11-3). Саме габаритний Атаміфуджі (187 см, 197 кг) буде опонентом Данила в останній день турніру.
Ідеальний варіант для Аонішікі на Nagoya Basho
Все дуже просто – перемога над Атаміфуджі гарантує Явгусишину третій Кубок Імператора за кар'єру. Він виб'є з чемпіонської гонки свого суперника, а результат поєдинку Кірішіми з Котозакурою вже не матиме значення.
Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а цього року також переміг на першому турнірі року – Hatsu Basho в Токіо.
Середня складність на шляху до юшо
Допустимо, що Кірішіма програє свій поєдинок досвідченому озекі Котозакурі. Він автоматично втрачає шанси наздогнати українця і японця.
В дуелі Аонішікі – Атаміфуджі перемогу забирає представник Країни, де сходить сонце. Тоді вони завершують основну частину заходу з однаковим показником – 12:3.
У такому випадку, сумоїсти чекатимуть завершення решти поєдинків дня, щоб знову вийти на дохйо, де їм доведеться провести матч плейоф. Переможець забирає Кубок Імператора.
Найскладніший варіант для Аонішікі
Якшо 22-річний вінничанин програє свій бій, а Кірішіма тріумфує, то троє рікіші матимуть по 12 перемог при 3 поразках. Тоді нас очікуватиме плейоф на три особи.
жеребом отримують варіанти "Схід", "Захід" та "О". Схід і Захід спочатку борються, а "О" – запасний. Переможець першого матчу бореться із запасним.
Якщо переможець початкового матчу також виграє наступний бій, він здобуває чемпіонство.
Якщо виграє запасний, то він бореться з тим, хто програв у першому матчі.
Нас очікуватиме серія поєдинків, аж поки один зі спортсменів не здобуде дві послідовні перемоги поспіль.
Аонішікі VS Атаміфуджі: історія протистоянь
Обидва сумоїсти є досить молодими. Атаміфуджі у вересні минулого року відсвяткував своє 23-річчя. Данилу наприкінці березня виповнилося 22 роки.
Вони вважаються талантами нового покоління. Сакутаро Такей (справжє ім'я) дебютував у макуучі ще в вересні 2023-го. На перших двох турнірах здобув 22 перемоги, чим гучно про себе заявив.
Надалі його результати трішки погіршилися, але цього року він підтверджує свій талант.
Зокрема, в січні він був учасником чемпіонського плейоф матчу, в якому програв саме Данилу.
Матч за Кубок Імператора на Hatsu Basho
Не менш видовищним був і їхній бій на 12 день січневого турніру
Останній очний бій відбувся у березні цього року. Переможцем став японець
В особистих зустрічах Аонішікі має перевагу – 4:1. Щоправда, варто зазначити, що жодного разу успіх Данилу не давався легко.