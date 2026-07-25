Аонішікі та Кубок Імператора: що потрібно українцю для перемоги на Nagoya Basho

У неділю, 26 липня, підійде до завершення двотижневий марафон сумо в місті Нагоя, де проходить турнір Nagoya Basho.

Перед останнім днем одноосібним лідером є Данило Аонішікі Явгусишин, який здобув 12 перемог при 2 поразках, але це й близько не гарантує йому успіх.

Серед претендентів на юшо (перемогу на турнірі) – японець Атаміфуджі (11-3) та монгол Кірішіма (11-3). Саме габаритний Атаміфуджі (187 см, 197 кг) буде опонентом Данила в останній день турніру.

Ідеальний варіант для Аонішікі на Nagoya Basho

Все дуже просто – перемога над Атаміфуджі гарантує Явгусишину третій Кубок Імператора за кар'єру. Він виб'є з чемпіонської гонки свого суперника, а результат поєдинку Кірішіми з Котозакурою вже не матиме значення.

Минулого року Данило здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а цього року також переміг на першому турнірі року – Hatsu Basho в Токіо.

Середня складність на шляху до юшо

Допустимо, що Кірішіма програє свій поєдинок досвідченому озекі Котозакурі. Він автоматично втрачає шанси наздогнати українця і японця.

В дуелі Аонішікі – Атаміфуджі перемогу забирає представник Країни, де сходить сонце. Тоді вони завершують основну частину заходу з однаковим показником – 12:3.

У такому випадку, сумоїсти чекатимуть завершення решти поєдинків дня, щоб знову вийти на дохйо, де їм доведеться провести матч плейоф. Переможець забирає Кубок Імператора.

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Найскладніший варіант для Аонішікі

Якшо 22-річний вінничанин програє свій бій, а Кірішіма тріумфує, то троє рікіші матимуть по 12 перемог при 3 поразках. Тоді нас очікуватиме плейоф на три особи.

жеребом отримують варіанти "Схід", "Захід" та "О". Схід і Захід спочатку борються, а "О" – запасний. Переможець першого матчу бореться із запасним.

Якщо переможець початкового матчу також виграє наступний бій, він здобуває чемпіонство.

Якщо виграє запасний, то він бореться з тим, хто програв у першому матчі.

Нас очікуватиме серія поєдинків, аж поки один зі спортсменів не здобуде дві послідовні перемоги поспіль.

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Аонішікі VS Атаміфуджі: історія протистоянь

Обидва сумоїсти є досить молодими. Атаміфуджі у вересні минулого року відсвяткував своє 23-річчя. Данилу наприкінці березня виповнилося 22 роки.

Вони вважаються талантами нового покоління. Сакутаро Такей (справжє ім'я) дебютував у макуучі ще в вересні 2023-го. На перших двох турнірах здобув 22 перемоги, чим гучно про себе заявив.

Надалі його результати трішки погіршилися, але цього року він підтверджує свій талант.

Зокрема, в січні він був учасником чемпіонського плейоф матчу, в якому програв саме Данилу.

Матч за Кубок Імператора на Hatsu Basho

Не менш видовищним був і їхній бій на 12 день січневого турніру

Останній очний бій відбувся у березні цього року. Переможцем став японець

В особистих зустрічах Аонішікі має перевагу – 4:1. Щоправда, варто зазначити, що жодного разу успіх Данилу не давався легко.